「為投1張票被罰20萬元，值得嗎？」九合一選舉即將於26日投票，但網路卻流傳各類謠言，企圖影響投票意願。台南市選委會15日強調，投開票所的動線，都有高規格的防疫措施，選民可以安心投票；一旦真有確診者違規投票，事後也一定查得出來，將依法開罰20萬到200萬元。

選委會指出，此次台南市長選舉人數初估約154萬多人，公投投票權初估約155萬餘人，選票預定23日封裝直接運到各區公所，24日由各區公所點算。各投開票所都會做好防疫措施，選民入內投票前，將先量測體溫，並進行手部消毒；如果有疑似發燒症狀，也將引導到專屬的遮屏票圈處投票，投票所內各圈選工具與圈票處，亦將定時及適時清潔消毒，落實投票動線防疫措施，請選民放心投票。

至於萬一有確診者企圖違規投票？選委會也說，如果民眾懷疑確診者外出投票，可直接向衛生單位檢舉；投票當天也將有衛生單位進駐選務中心即時應變處理，如果投票前被發現阻攔，將不會納入選票計算；如果已經完成投票，事後才被舉發，雖然已投的選票仍有效票，但也一定查得出違規的確診者，至少將開罰20萬元，到底值不值得？相信選民自會判斷。

選委會認為，中央已經明確表明指揮中心或地方衛生單位，不會提供確診者名單給選務單位，也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，但因確診者投票被檢舉，事後查證十分容易，從領票簽名蓋章清冊紀錄即可勾稽查證，「跑都跑不掉」，籲請確診者千萬不要以身試法。