桃園市市長選舉公辦電視政見發表會落幕，桃園市長候選人鄭寶清推出購屋頭期款幫年輕人出、敬老年金1萬、營養午餐免費、市立銀行政策。經過深思熟慮的政見令人驚豔，不畫大餅更可得到市民肯定。

鄭寶清在政見發表會上所提政見讓年輕人、長輩有感，如購屋頭期款幫年輕人出，雖遭唱衰畫大餅，但仔細檢視鄭寶清政見，其實住宅法就有提到可以利用建物容積換取基金，只是從來沒有為政者做到甚至提出相關政見。政府打房不力，又無法解決房價高漲問題，年輕人買不起房成為心頭痛，甚至不敢生小孩，鄭寶清此舉解決居住正義還可提高生育率。

此外敬老金1萬元也是有感政策，鄭寶清也非大撒幣，同樣細看政策內容，鄭寶清主張長輩若有敬老金，就會到市場花錢。而疫情期間攤商倒的倒、關的關，中央可以發放五倍券稱是要促進消費，鄭寶清的1萬元，怎麼不能更促進消費了。

其他營養午餐免費，更能看見鄭寶清多照顧窮人，對許多弱勢家庭來說，營養午餐可能是孩子最豐盛的一餐，若能免費提供給孩子，將可大幅減輕孩子負擔。至於市立銀行，讓年輕人創業的錢政府出，鼓勵年輕人創業，能刺激年輕人發揮創意，勇於創新。

為政者要細察民意，站在人民角度，不是光只畫大餅、端出看起來很香的牛肉就想獲得選民青睞，而鄭寶清的政策不是畫餅，而是編織出一個可實現的桃園夢。