大法官釋字第799號解釋針對「刑後強制治療處分」之宣告及停止執行，揭示應提供正當法律程序的保障意旨後，立法院15日三讀通過刑事訴訟法部分條文修正草案，針對保安處分之裁判，區分性質，分別明定其應踐行之法律程序，以實現大法官解釋所揭櫫之正當法律程序意旨。

司法院刑事廳廳長李釱任表示，刑法所明定之保安處分種類繁多，舉凡感化教育、監護、禁戒、強制治療、保護管束及驅逐出境等均屬之，本次修法是司法院衡酌大法官解釋等，為各類型之保安處分之許可、撤銷、延長、停止等，「量身定做」適合之程序規範，以保障人權，實現大法官解釋所揭櫫之正當法律程序意旨。

李釱任進一步說明，修法是檢視各類型保安處分所涉及限制基本權之強度，建立層級化保障，強度愈強者，保障就愈充分。對於受處分人之人身自由有重大影響的類型，審查程序中賦予受處分人辯護倚賴權、閱卷權及陳述意見權；司法院並將進行教育訓練課程及改善軟硬體設施，讓新法順利運作，提升保安處分執行成效，以兼顧人權保障及社會安全。