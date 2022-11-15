為了止血大幅虧損以及重獲投資人青睞，新加坡冬海集團（Sea）在過去6個月期間，據說已裁員7,000人左右，約占總員工數1成左右。

彭博社15日指出，Sea的電子商務部門，也就是知名的蝦皮裁了約百人，將被迫去職的員工，從14日開始就接到人事通知。據悉，本波最新裁員行動早在6月就已啟動，只是陸續都在執行而已。

這家網路遊戲以及電商大廠的市值，在去年曾到達最高峰，目前已雪崩式狂掉90%。主要的原因歸咎於，全球利率大升以及競爭激烈，冬海獲利前景遭到市場質疑。

為了撙節成本，除了減少人力外，冬海也收掉部分歐洲以及拉美地區的電商業務。15日既定公布最新季報的冬海集團，目前分析師預計是，應該沒什麼好消息傳出，虧損可能加大，營收年增率預估將是2017年以來最小的。

消息指出，冬海最新一次的人力精簡，是與新加坡以及中國大陸的徵人、員工關係管理、職訓以及其它人資項目有關。日前，美媒The Information也曾經披露冬海人力調整相關事宜。

根據了解，工作可能不保的員工，包括支援蝦皮與數位金融服務業務SeaMoney的招聘與職訓人員。同時，高階主管也被告之在目前景氣低迷，公司勒緊褲帶經營時，要更加小心謹慎地找人。

11日，冬海的同業印尼GoTo無獨有偶也傳出至少裁員1千人，藉以優化財務結構與節約成本。全球景氣已遇到寒冬，各行各業從業人員也人人自危，希望能暫時保住自己的飯碗就好。