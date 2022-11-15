廈門郵輪碼頭工作人員在卸載「小三通」貨運船的貨物。（照片由廈門台商協會提供）

今天（15日）上午，廈門市台商協會會長吳家瑩偕同在閩台胞和駐閩台灣記者，赴廈門五通碼頭實地瞭解「小三通」航線的航運情況。吳家瑩表示，目前「小三通」復航條件成熟，不需要開啟政府對政府、民間對民間的商談，只需航運公司航班協調溝通，便可重新啟動，希望民進黨當局以民眾福祉為念，少一些阻撓、限制和政治操弄。

國境已解封，但金馬小三通卻遲遲未能復航引起廣大爭議。國民黨立委陳雪生8日在立法院院會建議行政院長蘇貞昌，小三通的復航受到金門馬祖鄉親以及大陸台商的期待，他跟對岸台辦談過了，能否比照航空公司的模式，由公司或民代跟對岸協調，再回來跟陸委會報告參考。

蘇貞昌則強硬表示，「我們是有政府的」，要就政府跟政府談，不要已讀不回，「告訴他不要來這套！」並堅持陸方口岸已把CIQS（C：海關檢查customs、I：證照檢查immigration、Q：人員檢疫及動植物檢疫quarantine、S：安全檢查及航空港口保安security）給關閉了。

究竟小三通客運復航，是否需要上升層級由政府出面協商？廈門輪船公司董事長盧炳雄表示，「小三通」航線都是通過「小三通航班協商」機制來協商航線、航班安排的，即使目前暫時停運，也一直與金門的船公司保持順暢聯繫。「現在的停運就像航線遭遇颱風天氣，暫時避風停船，颱風一過，通過現有的溝通管道，就可以恢復通行了，不存在需要官方溝通或民間協商來促成的問題。」

盧炳雄表示，現在只要台灣船公司獲得相關復航文件後，陸方就可以立即通過現有的協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商。

對於台灣方面關切，陸方口岸CIQS的人力與設備是否還正常運作？廈門五通碼頭負責人、元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅表示，「我們從未接到『小三通』航線停航的通知，所以我們一直都沒有停航，人員設備都在位，雖然客運被暫停，但貨物始終都在運轉。」

吳家瑩一行人今天上午在廈門國際郵輪碼頭參觀時，從金門開來的「小三通」貨運船舶正在進港作業，碼頭通關檢驗部門的工作人員忙碌作業。在「小三通」客運專用碼頭——廈門五通碼頭，碼頭設施、通關設備、櫃檯等乾淨整潔，不時有碼頭及聯檢部門相關人員的身影。

吳家瑩表示，目前「小三通」復航條件成熟，不需要開啟政府對政府、民間對民間的商談，只需航運公司航班協調溝通，便可重新啟動。希望民進黨當局少一些阻撓、限制和政治操弄，特別是陸委會不要「又扮鍾馗又當鬼」，而是以民眾福祉為考量，讓小三通客運復航問題回歸企業層面，儘快推動金門、馬祖「小三通」客運復航。

據了解，2022年至今，「小三通」航線共完成424個航次，吞吐量6603標準貨櫃，平均每周10個航次左右。大陸口岸主要進口貨物類型為：快件、金門高粱酒、甲魚蛋、茶葉、凍品、食品、水果等；主要出口貨位類型為：快件、冰鮮黃魚、活黃鱔、活鮑魚、傢具、石材、設備等。