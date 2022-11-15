國民黨屏東縣長參選人蘇清泉昨(14)日在臉書感嘆表示，有媒體稱民進黨在屏東沒有完成整合，因此讓他有機可趁，「這一個『沒整合VS.有機可乘』，把蘇清泉和團隊長時期的努力抹煞得一文不值」，蘇清泉強調，人民願意支持他，是因為相信他會成為一個好縣長。蘇清泉自認是一個做過許多好事的人，唯一的缺點就是不會到處吹噓。

蘇清泉在臉書以「誰是『好縣長』才是重點」一文。蘇清泉指出，有媒體把屏東的選情導向「藍綠」的問題，並稱因為民進黨在屏東沒有完成整合，因此讓國民黨提名的蘇清泉有機可趁。蘇清泉感嘆表示，這一個「沒整合VS.有機可乘」，把他和團隊長時期的努力抹煞得一文不值。

蘇清泉提及，其競選團隊早出晚歸、跑遍屏東縣各鄉鎮、到處關心人民的苦情，例如得大象腿的新住民大姊、獨自照顧30幾歲思覺失調症的老父親、因極端氣候導致洋蔥泡爛、芒果掉花、石斑魚「因故」滯銷、香蕉去化、酪農的辛酸、新住民的委屈、原民青年被騙到柬埔寨的危機。蘇清泉認為，他能獲得選民的認同，願意支持他，「怎麼會是趁對方不合，屏東鄉親們，這樣說公平嗎？」

蘇清泉自認是一個憨憨做好事，做過許多好事的人，例如離島小琉球洗腎創舉、驗光師執照、推拿師執照、生產事故自助條例、台八六線快速道路連接國道十號到新威大橋案，唯一的缺點就是不會到處吹噓，更沒有行政資源幫忙在媒體大內宣。蘇清泉表示人民願意支持，是因為相信他會成為一個「好縣長」，蘇也強調「好縣長不分藍綠，全心全意為所有縣民！」