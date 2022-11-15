43歲港星陳宇琛是星二代，爸爸是以《絕代雙驕》、《楊門女將》等劇走紅的石修（本名：陳碩修），陳宇琛2016年向交往2年的前有線電視主播林佑蔚求婚成功，隔年在蘇格蘭舉行古堡婚禮，羨煞旁人，今年6月陳宇琛宣布和老婆「做人成功」，順利懷上第一胎，最近陳宇琛曬出老婆挺著孕肚拍的性感寫真，其中一張可見林佑蔚僅用薄紗披在身上，罩杯激升的曲線超火辣，隱約似乎看得到胸貼。

陳宇琛早年是無線電視台力挺的當家小生，後來轉往香港電視網絡（HKTV），過去他受訪時自曝在演藝事業低潮時遇到雙重打擊，被交往7年女友悔婚取消婚禮，令陳宇琛一度意志消沉，生活過的渾渾噩噩，連父親石修都忍不住批他是「爛泥扶不上牆」，才讓他覺悟振作起來，從助理編導做起，時至今日已有了自己的製作公司。

去年陳宇琛為了慶祝42歲生日，分享離開TVB後的經歷，直言自己當年頂著星二代頭銜出道，外界以為他就此一帆風順，但其實樹大招風，從他出道至今便引來許多關注，批評的也不少，「同時間經常有人告訴我，在這一行要生存，就要聽話，因為這句話，我慢慢迷失了自己的定位」，直到離開TVB，加入新東家後，他才開始覺得演技有所突破，再加上後來走向幕後，也讓他更奠定自己的興趣，「感恩入行18年真心對待我的人，曾經傷害過我、當面多次Say No的人，我都要多謝你們」。

今年6月陳宇琛宣布和結婚5年多的前主播妻子林佑蔚終於有愛的結晶，父親石修也開心要當爺爺，據知林佑蔚預產期在12月，昨(14日)陳宇琛曬出和太太拍的孕婦寫真，不藏私大秀老婆的好身材，他更向林佑蔚告白，稱林佑蔚是他的公主，為了兩人的女兒小公主在懷孕期間辛苦了，網友也獻上祝福說：「恭喜，祝福母子平安，辛苦你們」、「恭喜迎接天使的來臨」。