哥倫比亞日前爆出有11名學生玩「碟仙」後集體倒地痙攣、口吐白沫的事件，一名男網友看了不禁想起國小時也有同學在學校頂樓玩碟仙，最後發瘋溺死，2年前他向當時處理同學後事的法師再提起此事，沒想到法師竟說，那位同學現在還在水裡。

一名男網友在臉書「靈異公社」表示，國小時同學們在學校頂樓玩碟仙，其中有位男同學卡到陰，突然某天上課時失控衝到操場上不斷嚎叫，嚇到全校師生，老師馬上把人抱走處理。數日後同學恢復正常回來上課，其他人問他看到什麼，他回答「整個頂樓都是鬼」，讓原PO毛骨悚然，心想「他可能並沒有恢復正常，可能他的生命軌道已經被這場小遊戲改變了。」

男網友說，之後放暑假時聽聞這名男同學在放學回家的路上溺死了，地點在回家路旁的大圳，死前還和同行的同學說，要下去玩水。原PO表示，那條大圳是水庫上游的支流，寬約4公尺，整年水流都又大又急，深不見底，遠看都會腿軟，兩側還有水泥柵欄防護，根本不可能有人想下去玩水。

原PO說，2020年他向當年處理小學同學後事的法師問及此事，法師竟回說，那位國小同學還在水裡，「那個抓走他的靈很強，是當地的大尾。」直到現在他仍記憶猶新，也忍不住告誡大家，千萬別碰碟仙。