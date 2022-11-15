國民黨台北市議員候選人楊植斗日前站路口向選民拜票時，不慎從肥皂箱講台上跌落，頭部因此重摔，事後住院觀察好幾天，近期才正式復工。國民黨台北市長候選人蔣萬安15日特地前往其競選總部探班，還為楊植斗新訂製的止滑肥皂箱講台「開光簽名」，期許選民給新人一個機會。

楊植斗今頒出害他跌倒的「凶器」，稱他抽到26號議員號次當天，連夜製作了站路口所需的肥皂箱，豈料箱子高度太高又不夠穩，站了第二次便慘摔在地，也給未來站路口的候選人一個警惕。

隨後楊植斗秀出新訂製的肥皂箱講台，他解釋，新版肥皂箱形狀「上窄下寬」，相比舊版更加穩固，上頭還貼著數條止滑墊，期許蔣萬安親自開光並簽名，笑稱「這樣應該會穩啦，再摔我也沒辦法。」

蔣萬安說，看到楊植斗跌倒的畫面，大家都非常心疼，他剛剛關心楊身體情況時，才知道對方到現在還會頭暈，卻仍把握選舉最後衝刺階段、奮力拚博，期許選民能給有戰力的新人支持，他也大讚楊植斗擔任助理期間表現優秀，對市政相當了解，相信能成為議會即戰力，幫市民解決問題。