台東縣候選人劉櫂豪：打造南島文化首都 饒慶鈴：感謝支持我4年前提的政見

劉櫂豪15日發表原住民族政見，邀請原住民族委員會主任委員夷將.拔路兒以及各鄉鎮原住民族後援會會長及幹部出席，劉櫂豪主張爭取舉辦南島國際博覽會，打造台東成為南島文化首都。饒慶鈴說，感謝劉委員肯定她4年前提出的政見，她用心照顧部落長者，全縣文健站從44站大幅躍昇至103站，聚會所涵蓋率逾8成，台東珍貴部落文化也登上國際舞台。

劉櫂豪15日發表原住民族政見，邀請原住民族委員會主任委員夷將.拔路兒出席。（蔡旻妤攝）

夷將.拔路兒說明，若劉櫂豪當選，中央會全力支持他的南島國際博覽會計畫，他也強調，自民進黨執政後，全台原住民文化健康站從過去只有幾十處，到現在已超過400多處。

劉櫂豪15日發表原住民族政見，邀請原住民族委員會主任委員夷將.拔路兒出席。（蔡旻妤攝）

劉櫂豪說，中央2000年原訂在台東設置南島文化園區，後因政策改變計畫停擺，未來他將與中央合作，爭取在台東舉辦南島國際博覽會，邀請帛琉、關島、夏威夷、紐西蘭等太平洋南島語系國家地區參與，建立海洋資源、影音產業、農業及文創工藝以及醫療等產業包含文化方面的多元交流，打造台東成為南島文化重鎮。

饒慶鈴回應，非常感謝劉櫂豪委員與夷將主委肯定她4年前提出的「打造台東成為南島文化原民首都概念」，她與團隊用心照顧部落長者，縣府持續設計結合創意巧思的課程，預防延緩失能並營造銀髮樂活的環境，也提供部落就業機會，率先全台在文健站推動體適能、懷舊創新、傳統醫療保健計畫等課程、也是全台唯一增設專職廚工的縣市，台東去年11站獲績優文健站，獲獎比例全台最高，這些都是原民會對台東文健站表現的肯定。

饒競總說明，文健站請東大專業團隊指導帶領長輩正確運動，相較於前1年，長輩肌力與肌耐力、心肺耐力、靜態平衡、柔軟度皆大幅成長，原民會也因此將台東體適能課程經驗推廣到其他縣市。台東文健站懷舊創新課程「一起憶起─拼貼記憶」桌遊牌卡，前進德國埃森桌遊展（Spiel Essen）」展示，登上國際舞台。