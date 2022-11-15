美國上月7日對中國半導體推出新禁令，禁止任何使用美國設備製造的先進製程晶片出口至中國，對整體晶片業造成衝擊。根據英國金融時報報導，由於出口管制使全球供應鏈複雜化，歐洲企業夾在美國和北京政府之間成為夾心餅乾，包括意法半導體等大廠強調並不想撤出中國。

報導指出，歐洲半導體大廠意法半導體、英飛凌、恩智浦半導體高層14日在慕尼黑電子展(electronica)舉辦的執行長圓桌特殊會議上表示，他們會遵守美國對中國先進半導體的出口管制，但並無撤出當地營運的打算。

意法半導體執行長Jean-Marc Chery直言，中國市場約占公司總營收的30%，是我們不想離開的市場，強調未來仍會繼續在中國營運。

報導提到，歐洲設備供應商及晶片業者出口至中國的產品大多是成熟製程晶片， 因此受到美國晶片禁令的影響較小，但業者仍憂心美中對立帶來的地緣不確定性，恐將干擾中國營運。

先前也傳出，美國為阻擾中國開發軍事用途所需的先進半導體，一年多前即設法和日本、荷蘭等國協調一致行動，美日荷三國原本今年即將針對管制10奈米以下製程晶片敲定臨時性協議，但美國後來主張擴大管制至14奈米以下，美國提高晶片管制門令荷蘭卻步。據悉美國商務部旗下工業及安全局副部長Alan Estevez本月將飛往荷蘭，設法和荷蘭就晶片管制達成協議。