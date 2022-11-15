第2階段流感疫苗開打。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣15日新增428例COVID-19本土案例，為202名男性、226名女性，年齡分布在0到91歲，12歲以下61位、65歲以上33位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占72.4％。衛生局指出，Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗將在18日起開打，新竹縣19日分別於新竹縣婦幼館及中興里集會開設疫苗社區接種站，提供12歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗，歡迎鄉親上網預約報名。

新增428分布在竹北市199例、竹東鎮75例、湖口鄉57例、新豐鄉28例、新埔鎮19例、關西鎮17例、芎林鄉11例、橫山鄉4例、寶山鄉4例、北埔鄉2例、峨眉鄉6例、尖石鄉3例、五峰鄉3例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家照護列管人數1819人。統計至11月14日，竹縣累計確診人數21萬5673人。

新竹縣政府衛生局規畫19日周六上午9時至12時，由大安醫院醫護團隊在新竹縣婦幼館開設COVID-19疫苗社區接種站，提供12歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗，現場也提供隨到隨打服務共150名名額，請符合資格鄉親踴躍預約報名。

同時新仁醫院團隊19日在中興里集會所也提供Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗及6個月到5歲兒童BNT疫苗接種服務，目前尚有名額，歡迎鄉親上網預約報名。

新竹縣政府衛生局指出，每年12月底至隔年2至3月是流感流行高峰期，公費流感疫苗第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人已從11月1日起已開打，且流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

11月19至20日衛生局規畫13鄉鎮市衛生所，連2天開設假日公費流感疫苗及Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗接種專案，除提供符合第1、2階段公費流感對象，同時提供12歲以上Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗追加劑接種，以隨到隨打方式提供服務，沒有名額限制，請符合資格鄉親前往接種。