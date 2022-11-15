新竹市培英國中獲選2021年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校，將30年老舊教室改造成閱覽室，獲2022金點設計獎標章肯定。（陳育賢攝）

新竹市培英國中獲選2021年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校，將30年老舊教室改造成閱覽室，獲2022金點設計獎標章肯定。（陳育賢攝）

新竹市培英國中、竹光國中及成德高中獲選2021年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校，其中培英國中將30年老舊教室改造成閱覽室、竹光國中將廢棄角落變多功能場域，都獲2022金點設計獎標章肯定。

市府指出，「學美3.0」計畫遴選改造全國25所學校，其中10校更榮獲2022金點設計獎標章；新竹市在10校中佔了2校，分別為竹光國中「拾藝光廊」、培英國中「思倍皓室─1個閱界的圖書室」。

副市長李世珍表示，新竹市近年致力於提升城市美學，竹市自2019年起成功爭取5校「學美」合作機會，投入總金額達1380萬元，由專業團隊操刀改造校園環境，深受學生喜愛，也從這次金點設計獎獲獎，可見新竹對於美感設計努力的成果。

她說，竹市重視教育，每年教育預算都佔總支出40％，近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，市府共投入逾59億元新建及重修25校、36棟校舍，設置12座學校社區共讀站，更積極爭取5校參與「學美‧美學」校園美感計畫，將老舊、廢棄校園空間重新改造，未來也持續推動新校園運動，為下一代打造更優質的教育環境。

教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟指出，「學美‧美學」自2019年啟動，從9所學校累積至全台55所學校，改造場域空間多元，包含教育跨領域學習到素養導向，盼透過校園環境改造，落實校園中的美感教育。

台灣設計研究院副院長艾淑婷則表示，「學美‧美學」創造全新可能性、開啟新的合作機制，讓有想法的人進場改變教育環境，對學生產生潛移默化的影響。

培英國中校長潘致惠指出，培英為竹市班級數最多的國中、全校共81班，多棟建築達50年以上歷史。她2年前到任時，聽見老師們許願，得知這間學校已7年沒有圖書館，無奈校園裡已沒有多餘空間，感謝陽明交大副教授何振寰團隊操刀，重新改造陰暗、斑駁陳舊、曾被白蟻侵蝕的老教室，變身日式簡約閱覽室，成為學生下課最愛去處，並透過「學美」計畫作引線，改造整間校園。

何震寰表示，團隊針對典型校舍單邊走廊改造，拆除教室牆面、女兒牆及花台，設置大階梯、落地窗等，打開界線串連至戶外草皮，室內增加層次感及收納空間，並使用搭配書櫃的日式障子門，創造木質簡約美感，「閱界」意味實現空間的「打開」與「跨界」。

市府指出，竹光國中因缺乏跨領域整合空間，此次整合走廊及轉角空間，打造彈性使用場域，提供給藝術季、畢業季等學生創作展出空間，並透過遮陽布幔和透光天井打造成「拾藝光廊」，成為校園打卡景點。

市府表示，竹市3年來已成功改造了北門國小、培英國中、竹光國中及成德高中，今年陽光國小已通過申請，將改善「陽光PUB」室內活動空間，成為孩子們的展演舞台。