45歲女星何妤玟前年結束8年婚姻後，常上綜藝節目分享感情觀，近日在吳宗憲和吳珊儒主持的《小明星大跟班》提及20多歲時重視男女間的心靈契合，也透露喜歡文青、藝術類的男生，某任男友恰好符合標準，雙方也順利交往2個月，然而男方一脫下褲子，那檔事卻很不行，向男方反應後卻被罵「膚淺」2字。

何妤玟在最新一集《小明星大跟班》談到20多歲時，遇到一名心儀的男子很聊得來，但她心想還是不要太衝動，培養2個月感情後進展到開車階段，然而男友脫下褲子後卻讓她秒傻眼：「他脫掉嚇到我耶！碰到跟看到的……我想怎麼會這樣子？」，引發吳珊儒好奇問：「看到奈米科技？」。

後來，男友則主動問她的感受如何？何妤玟則委婉透露：「我覺得你那邊好像是…有一點點什麼」，顯然戳到男人的痛處，讓男友聽完後惱羞成怒大罵：「妳這個膚淺的女人，妳為什麼只看那方面！」，何妤玟則頗為吃驚表示身為女人也有需求，吳宗憲則補充意見，畢竟兩人初體驗要多給予男方機會，笑說：「歡迎第二次試跳」。

針對何妤玟對床戰的不滿心聲，旁人則說情侶間的三觀合適比較重要，畢竟相處時不會隨時都有肌膚之親，對此，何妤玟嚴肅解釋，她認為這名男生最大的問題是，告知對方問題反遭責怪，也提出她的理想情況：「如果他說：『哦是這樣，那我能怎麼改進？』哦那就不一樣了，我會再給（機會）。」，只可惜最終兩人關係仍漸行漸遠。