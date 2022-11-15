進入秋冬季節，隨著氣溫的驟降，心肌梗塞的發生率也隨之提升，許多名人因為心肌梗塞而猝死，這是一種急性且致命率很高的心臟疾病，發病後若沒有及時搶救，有很大的機率會導致休克或死亡。這些發生心肌梗塞的患者通常看似身強體壯，卻無預警倒下，主要原因與心肌梗塞的前兆不明顯有關。醫師表示，高血壓患者的心梗發生率更是一般人的2.5倍，要特別注意。

彰化福安診所家醫科醫師陳光男指出，心肌梗塞是指冠狀動脈的血流完全阻塞，導致心臟失去血液、缺氧受損，造成發病者失去意識，甚至有高度的猝死風險。發生心血管阻塞的主因與冠狀動脈粥狀硬化或血栓有關，前者是指血管內皮長期處於發炎狀態，導致壞死，纖維化的組織堵住血管造成血管硬化；後者是因血管中出現血塊，加上血液循環不良，就會發生部分血管阻塞，特別是氣溫較低時，血液循環容易變差，倘若累積到血管完全阻塞，就會引發心肌梗塞。

陳光男說明，心肌梗塞好發於有三高、肥胖、生活習慣不良、習慣熬夜、缺乏運動、營養不足或不均衡，或是有先天性心臟病的人，其中高血壓患者的心肌梗塞發生率更是一般人的2.5倍，血壓過高也容易使血管破裂，上述心肌梗塞的高危險群，為減少心肌梗塞發生率，平時應避免吃辛辣刺激食物、忌菸酒，盡量在11、12點以前入睡，維持每天運動或快走的習慣，並且均衡攝取足夠的膳食纖維、蛋白質及穀物，擔心營養素攝取不足的外食族，可再額外補充維生素C和輔酶Q10。

●平時注意血壓控制 養成自我檢測習慣

面對心肌梗塞的高猝死率，高危險族群難免心驚驚，陳光男提到，高血壓患者務必定期量血壓，每次保持坐姿、平穩姿勢測量左右兩手的血壓，取其平均值做記錄；若要自行檢測是否有心肌梗塞前兆，民眾可先緊握拳頭幾秒鐘再鬆開，觀察手掌的顏色變化，通常能在3秒內恢復原本的膚色，恢復的時間愈長代表血管彈性愈差；還可以觸摸足背上的動脈是否有強烈的脈動，若幾乎感受不到脈動，很可能是血管阻塞了，應進一步前往醫院進行心電圖檢測或電腦斷層攝影檢查。

陳光男也提醒民眾，如果突然出現胃痛、肩膀痠痛、背部疼痛、手臂痠麻感，或胸悶、胸痛、噁心想吐等症狀，持續5分鐘以上，且休息半小時仍未改善，就應儘速就醫檢查心臟及血管的狀況，以免憾事發生。

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