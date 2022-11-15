鄒茂琳拉拔罹患重度自閉症的兒子32年，即使在表揚會場仍細心照料。（新北市社會局提供）

新北市社會局今在市府表揚26名傑出身心障礙人士、模範家屬、績優服務和推行有功人員，副市長劉和然代表侯友宜市長轉達祝福，並引用侯市長在政見發表會中一句話「施政絕對不能遺忘任何一個人！」以此勉勵在場所有人士。

獲得模範身心障礙者家屬獎的鄒茂琳從事清潔工作退休，他的兒子從小罹患重度自閉症，孩子6歲時媽媽就往生，他單親拉拔到今年38歲。他表示，孩子半夜發高燒，他抱著往醫院跑，整整一個月住院治療，堅持永不放棄。

他說，照顧小孩就像在種花，必須小心栽培，「要給小孩一片牆壁，讓他可以倚靠！」他呼籲在場的身心障礙者家長「出門不要怕別人的眼光」，並感謝樂康家庭資源中心社工林俐妏的協助，帶領參觀孩子未來的照顧機構，因為他已70多歲了，擔心孩子未來的照顧問題。

劉和然聽了分享後表示：「不要害怕別人眼光！」有感而發表示，他是老師出身，早期學校會將身心障礙者集中一個班級上課，以方便照顧，但現在是正常編班，融入每一個班級內，讓同學學習多元和包容，這便是時代的進步。他也舉市長侯友宜推動全齡共融公園，目的便是讓大家都能受到平等對待，共融共好。

後天罹患小兒麻痺症的廖彩雲，和先生蔡佳諺育有3位兒女，蔡佳諺擔任新北市身心障礙者游泳協會總幹事，鼓勵她學習游泳，廖彩雲克服困難，不僅學會，還拿到救生員和教練雙證照，並加入了紅十字會水安工作大隊，守護大豹溪水域安全。她說在路上教CPR，在水上教急救，以推動「雙安」。今年暑假，她和協會還帶領60位身障者參加泳渡日月潭下水活動。

獲得推行身心障礙福利服務有功人員吳玉媛擔任社工已36年，她原已退休，但在7年多前發生八仙塵爆，她重返陽光基金會服務，並在627專管中心和新北市新莊陽光重建中心協助。她分享表示，法令規章近幾年對於身心障礙者越來越友善，無障礙環境也提升許多。她也感謝市長侯友宜響應陽光基金會推動的臉部平權運動，例如履歷表不貼照，讓身障者能順利應徵就業。

社會局長張錦麗表示，新北市身心障礙者有17萬餘人，其中男性佔55％，女性佔45％，女性身心障礙者擔任家庭主要照顧者角色仍佔多數，新北市將持續佈建服務資源，以減輕女性照顧者負擔。