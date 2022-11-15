全宇-KY（4148）受到惠東、西馬旺季客戶需求，訂單成長，帶動第三季EPS達到2.48元，累計前三季獲利則大賺半個股本，EPS以5.02元改寫歷年同期新高。

營運表現耀眼的全宇，第三季營收12.44億元、年增126.65％，毛利率32.53％、稅前淨利2.69億元，年增225.95％，EPS 2.48元。

全宇表示，第三季除了反應東、西馬旺季客戶需求外，印尼市場訂單也倍增。以營收結構來看，主力產品生化複合肥佔營收比重更進一步提升至68.6％、小農端在油棕之外的產品應用，包括榴槤、橡膠及其他水果等也都有明顯的訂單成長。在境外訂單、小農客戶及生化複合肥使用均增長的情況下，第三季毛利率自第二季的28.76％成長至32.53％。

全宇今年度營收獲利表現屢創新高，第四季為傳統淡季，目前馬來西亞也已進入雨季，為避免降雨後肥料流失，客戶會減少施肥，但公司表示，整體而言油棕市場及肥料的需求仍舊穩定，近年來在微生物、植物疫苗及保健食品等業務的拓展亦逐漸看到成果，在各項業務需求及業務都穩定成長的情況下，樂觀積極看待2023年營運表現。