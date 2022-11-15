九合一選戰接近，近期各候選人選舉公報接連出爐。其中桃園市蘆竹區南興里長候選人洪嘉璘，提出了包括「招商迪士尼樂園」、「南興里升格成南興直轄市」等10項政見，引發網友們熱議，留言笑問：「這什麼鬼政見？」

有網友今（15）日在臉書社團「爆廢公社公開版」張貼了洪嘉璘選舉公報的截圖，並質疑政見中之「杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款」是要弄什麼？吸引了近1300位網友朝聖留言。

許多網友們踴躍留言，笑稱「弄什麼？舉起來當布袋戲」、「看來有怨言」、「現在的政見真的很鬧」、「這位政見真的猛」、「這什麼鬼政見」、「扯到不行」，同時也有網友直言「她的政見根本是天方夜譚」、「這是許願吧」，並且質疑「不是有選舉保證金」、「真的可以亂寫喔」。

洪嘉璘10項政見：

1.招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里。

2.規劃桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽。

3.爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接臺北捷運內湖線，解決北桃通勤塞車問題。

4.向中央提出：南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場。

5.將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度。

6.推動南興里出生的新生兒，0到18歲每胎每個月補助3萬元。

7.全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打！

8.杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。

9.里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆。

10.擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。