63歲「歌仔戲國寶」、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳，昨(15)日上知名綜藝節目《命運好好玩》自爆自從疫情以來，他們常常無法演出，嚴重影響了營收，但老公對於歌仔戲的熱愛，不惜貸款也要做下去，得知此事的孫翠鳳淚求老公、明華園總團長陳勝福不要債留子孫。

孫翠鳳近日和女兒陳昭婷一起上節目《命運好好玩》，明華園創立至今已94年，當中遇到很多困難，創團團長陳明吉始終支撐下去，不願將這塊招牌拿下來，兒子陳勝福接手後，歌仔戲的品質越來越高，也將野台戲帶到國家藝術殿堂，獲得許多掌聲。

但因為這3年疫情反覆，在沒演出零收入的情況之下，還得支出行政等上百人薪資，孫翠鳳曾心疼的對陳勝福說「不要再硬撐了」，因此對外宣布明華園暫時先不營運，直到老公製作出4部戲，孫翠鳳覺得奇怪，後來偷偷問會計才知陳勝福原來去信用貸款，讓她頓時晴天霹靂。

孫翠鳳近日和女兒陳昭婷一起上《命運好好玩》節目，談到明華園經濟困難，快撐不下去。(圖/命運好好玩 YT)

如今第三代將由女兒陳昭賢來接手，孫翠鳳透露女兒要接棒其實非常擔憂，實在捨不得女兒們接下如此龐大的經濟重擔，因此，她含淚要先生「想辦法在我們有生之年債不留子孫，讓她們能接手」，如今陳勝福也確實開始控制預算，想辦法繼續經營明華園。