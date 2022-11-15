議會秘書長陳德惠檢附資料、光碟證物等，告發國民黨主委涉違反選罷法。（王志偉攝）

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華，公開輔選場合呼籲選民「不要把票投給阻擋礦石稅的議員」，縣議會秘書長陳德惠今到地檢署告發張涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，陳德惠表示，礦石稅審議後，送財政部至今尚無法開徵，已非議會機關權責，卻惡意誤導民眾，張逸華回應說，民代問政可受公評，未來仍會繼續「提醒選民！」

陳德惠表示，縣議員議員有強大民意基礎，在審議任何法案過程，可以表達意見，礦石稅已經三讀通過，去年10月發文行文給縣府，法案需要經財政部同意後，才可以實施徵收。

陳德惠告發，張逸華在輔選場合，公開批評議員阻擋礦石稅，這是不實言論。縣議會支持縣府的提案與政策，縱使議員有意見，經多方討論，也能有適當方式解決。隨即將公開場合錄影等相關證物，告發提交檢方。

議長張峻臉書發文，張逸華無限上綱為阻擋礦石稅的議員，惡意誤導民眾，企圖影響選情，追殺同志，抹黑認真監督的議員，縣議會決定以提告來遏止選舉歪風。

張逸華回應：民意代表在議會問政是可受公平，議員每4年1任期，未來4年，選出新任議員，而礦石稅都要被重新立法制定審查，選民應該要支持縣府課徵礦石稅的議員，因此站在黨務主管立場，必須負責看待這場選舉，除主張候選人的政見，也站在輔選立場「以提醒角度」，請選民慎重投下這一票。所以在公開場合，他還是會堅持講相同的話。

「礦石稅」為地方最大筆自有財源，縣府於2009年起訂定開徵，每年開徵近10億元，原最長開徵年限4年，去年10月底議會審議改為1年，依開採量不同級距，每公噸開徵50到70元，但送中央財政部尚未核備，已短徵至少近1年稅收。