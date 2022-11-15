藻礁公投推動聯盟發起桃園市長、市議員候選人簽署「守護大潭藻礁承諾書」活動，今公布簽署結果，共獲1位市長候選人與20位市議員候選人認同簽署，聯盟感謝參與的候選人，願共同守護大潭藻礁，但也提到當初畫保護區是桃園市長鄭文燦開的支票，同黨候選人若簽署表現負責擔當，應能扳回一城，但全黨噤若寒蟬沒人簽署，明顯只見護航不想監督。

藻礁公投推動聯盟表示，守護藻礁承諾書簽署活動告一段落，市長候選人僅民眾黨桃園市長候選人賴香伶簽署，而民眾黨提名7位市議員候選人中計有5人簽署，延續該黨自公投以來就全力投入守護的精神。

藻礁公投推動聯盟指出，國民黨桃園市長候選人張善政在藻礁議題上曾表示保育藻礁責無旁貸，但並未簽署，有待觀察，國民黨市議員候選人提名35人，有3人簽署。另小民參政歐巴桑聯盟也秉持長期關懷藻礁的熱情與堅持，2位市議員候選人均有簽署；無黨籍市議員候選人有7人簽署，其中4位為桃園新選風連線成員。

藻礁公投推動聯盟提到，最令人玩味的，當屬執政民進黨候選人，畫設保護區是鄭文燦開的支票，同黨候選人若簽署表現負責態度，應能扳回一城，但全黨噤若寒蟬沒人簽署，明顯只見護航不想監督，而民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被問及是否簽署，表示尚未看到承諾書，但當他們火速將承諾書送至其總部，卻遲遲未見回覆，以冷漠態度面對。

藻礁公投推動聯盟也感謝參與的候選人，願意共同爭取讓大潭藻礁成為有法律捍衛的保護區，為守護大潭藻礁畫下新里程碑。11月7日記者會後，聯盟針對市府回應發聲明譴責，後續市府提出相關期程，表示明年初待科學調查報告出爐，將盡速召開專家會議，討論後確定畫設方式、範圍及保護標的，足見這次簽署活動已初步達成讓當權者正視民意的目的。