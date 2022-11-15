今天是選戰開打以來，侯友宜第一次站上戰車進行車隊掃街。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今天上午前往北海岸的石門、三芝進行選戰行程，下午回到淡水車隊掃街，這也是他在本次選舉第一次踏上「戰車」，之所以選擇淡水，是因為這幾年的發展，許多新移入人口選擇在此居住，侯友宜表示，淡水未來絕對會是新北市移居最好的環境。

侯友宜說，淡水這幾年大有發展，有其在交通建設上，除了淡江大橋以及淡北道路已經核定之外，更積極在淡海輕軌完成的交通路網底下，加上日照中心以及未來的沙崙文創園區，將會帶來更多觀光休閒的遊客，除了淡水也結合三芝的觀景平台及幸福雙心公園，還有青春山海線的沿線，從淡水到三芝、石門甚至到金山跟萬里，就是從淡水這個淡水河最美的地方出發。

此外，侯友宜也不忘肯定新北市議員陳偉杰，他說因為有他的並肩作戰，才能讓淡水更好，另外未來有機會步入議會的陳家琪，也會一起努力，讓淡水、八里、石門、三芝更有發展，而且中央還有立委可以與大家一起加油，所以這邊的發展不會只有淡水而已。

侯友宜也說，淡海新市鎮這裡的馬路、環境都非常優越，因此成為許多外國人的首選，很多外國人或新的人口都移進淡水來生活，讓淡水充滿欣欣向榮，未來淡水絕對會是新北市移居最好的環境。