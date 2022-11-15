高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師王金洲醫師表示，近年發展出免疫治療多種組合應用，有效幫助晚期肺癌患者延長存活期。（王金洲提供／林周義台北傳真）

40多歲林小姐家庭與事業兩頭燒，但身體頻頻出現疼痛，原以為是太過疲勞，但休息後狀況未改善，就醫才發現是肺癌晚期，且轉移到骨頭。所幸找到免疫標記，靠免疫療法新組合治療縮小腫瘤明顯，身體的疼痛感也消失，病情得到穩定控制。專家表示，組免疫療法新組合一方面從促使T細胞成熟的上游（抗CTLA-4）抑制癌細胞，另方面從增進T細胞辨識癌細胞能力的下游（抗PD-1）對抗癌細胞，透過上下游圍堵的方式，讓癌細胞無所遁形。

近年來女性肺癌患者竄升，根據衛福部2019年癌症登記報告，女性肺癌發生率排行已由第3名攀升至第2，僅次於大腸癌。高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師王金洲表示，相較於西方人，台灣女性肺癌病患有平均早 10～15歲的年輕化趨勢，應格外重視篩檢與治療。

由於肺癌早期症狀並不明顯，許多人就醫確診時，多半已為無法開刀的晚期，只能透過全身性療法來穩定病情。王金洲指出，過去晚期肺癌患者以化學治療後，平均存活期只有8～12個月，5年長期存活率低於15％，但隨著治療技術進步，晚期肺癌的治療選擇日趨多元，近年也發展出免疫治療的多種組合應用，延長存活期同時維持生活品質。

根據統計，全球有996萬人因癌症去世，逾5成為肺癌患者，而在台灣每年平均有近萬人因肺癌離世，肺癌已經儼然成為台灣的「新國病」。過去大眾習慣將「抽菸」與肺癌連結，但據台灣肺癌患者資料統計，逾6成的肺癌患者沒有抽菸習慣，其中更高達9成為女性，打破過去大眾對肺癌為抽菸者或男性的想像，大多女性也容易忽略罹癌風險，且肺癌早期肺癌症狀不易察覺，當身體不適就醫時多半已是晚期。

王金洲表示，過去台灣晚期肺癌病友多半只有化療的選項，近年來免疫治療開始加入晚期治療行列，更助治療邁向個人化。為使不同病患的病情與身體狀況，皆能獲得合適的治療，免疫藥物更發展出「合併療法」，針對患者PD-L1的表現量，給予免疫搭配不同治療合併使用。PD-L1表現量小於50％時使用合併療法對穩定病情有成效，但過去的合併療法多半需要搭配化療合併使用，副作用造成的影響是患者無法勇敢選擇治療的主因。

近年免疫療法新組合問世，同時抑制體內的兩個免疫檢查點來穩定病灶，突破了過去合併療法困境，彌補了化療的不足，帶給更多晚期肺癌患者不同的治療選擇。王金洲表示，組合後的新治療方式一方面從促使T細胞成熟的上游（抗CTLA-4），加速免疫系統、抑制癌細胞；另方面從增進T細胞辨識癌細胞能力的下游（抗PD-1），活化免疫系統以對抗癌細胞，透過上下游圍堵的方式，讓癌細胞無所遁形。

有別於其他治療在停止後有快速惡化的情形，免疫療法新組合是透過強化免疫系統識別癌細胞的能力。王金洲表示，就算後續停藥，也可以維持先前的治療成果。研究證實能幫助病友4年存活期約達3成，存活率超過接受化療的1.5倍。他鼓勵患者與醫師討論最適合的個人化治療，於早期治療時就對症下藥、戰勝疾病。