眾人體驗下田。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

四健會協會8月2日下田插秧，水稻經過一百多天的生長，逐漸開花，結出飽滿的稻穗，協會15日在苑裡鎮農會山腳辦事處前面的農田舉辦70周年彩繪稻田慶豐收開幕儀式，農業委員會主委陳吉仲與苗栗縣副縣長鄧桂菊邀請大家一起歡呼收割，透過收割稻穗來親近土地、認識家鄉、愛護農業。

四健會協會理事長顏志發表示，四健會在台灣扎根的70年間，培養無數優秀的農村青年，四健會以「精益求精」為座右銘，貫徹「從工作中學習」的理念，藉由實際操作中提取經驗，了解農業生產和食物來源，體會農民稻米豐收的喜悅。

陳吉仲說，全國的稻穀彩繪開山元祖就是苑裡鎮農會開始，感謝苑裡鎮農會讓全國的稻米增加了許多的價值。我們國家的飲食有很多都是源自於稻米，農民種水稻很辛苦，種植3個月才收割，所以努力推廣食農教育，苗栗縣國中小戶外教育，由各農會協助，經費由農委會負責，四健會偕同參與，讓學校小朋友至少有一次機會學習插秧收割，體驗品嘗割稻飯，這樣才能讓小朋友體會台灣稻米的珍貴。

今天慶豐收開幕儀式，由中華民國四健會協會理事長顏志發主持，農委會主委陳吉仲、副縣長鄧桂菊、苑裡鎮農會理事長呂聯慶、總幹事鄭年鈞及其他各鄉鎮農會理事長、總幹事等人受邀參加，並一同為彩繪稻田慶豐收活動揭開序幕。

隨後，主委陳吉仲與副縣長鄧桂菊帶領大家一起下田體驗如何收割稻穗，收割完，農會還用心準備了古早味割稻飯，讓大家吃一頓香噴噴的割稻飯配控肉魚丸湯。

鄧桂菊指出，農業是苗栗縣的根本大業，如何讓農業向下扎根，一直是四健會推廣教育努力的目標，而今食農教育法已通過，四健會可以結合農作體驗與自然環境等，協助青少年了解農業生產、食物來源和環境生態的關係，而各鄉鎮市農會更以地方農業特色，發展出各自的食農教育，大家可以在食農教育成果展互相學習，期望我們的孩子能珍惜食物和愛護農業。