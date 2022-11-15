新北市一間中醫診所的張姓推拿師，先前曾替就讀高中的A女治療手傷，因而心生好感，後來張男私下約A女出門，以躲雨為由帶A女進入汽車旅館，對A女瞎掰「妳長得像我已故的前女友」，並成功強吻、摸胸得逞。更一審判決日前出爐，撤銷原判，改處有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，張男2017年間任職於新北某間中醫診所之推拿師，同年間結識前往診所就診的少女A，並對A女產生好感；2年後A女就讀高中之際，張男相約A女出門見面，以躲雨為由把A女載到汽車旅館休息，A女不疑有他遂一同進入房內。

豈料，張男明知A女未滿18歲，卻向A女聲稱其長得像自己已故的女友，假意替A女推拿，後藉故強拉A女到床上，成功撫摸A女的身體及胸部，並強吻得逞。

張男接受偵訊時，坦承有與A女一同前往汽車旅館並親吻對方，但聲稱不知情A女未滿18歲，以為A女是18、19歲的大學生，且事發當日A女答應要當他的女朋友，他才會親吻對方。

全案經最高法院發回，更一審審理時，法官認定張男犯罪事證明確，明知A女未成年涉世未深，不僅罔顧自己已婚，以輪迴轉世之說對A女展開追求，僅為了滿足個人慾望遂對A女做出強制猥褻行為，已經嚴重戕害A女身心健全，最終決定撤銷原判，依成年任故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。