「移工留才久用方案」今年4月30日起上路，開放符合資格的移工、僑外生從事中階技術者無工作年限的限制，勞動部長許銘春今（15日）到雲林縣宣導。雲林縣府勞工暨青年事務發展處長張世忠表示，目前營造建築業極缺勞力工，也極需開放補足。

「移工留才久用方案」開放製造業、營造業、農業（限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜）、海洋漁撈及看護工等類別，在台工作6年以上經驗；另外從事中階技術工作滿5年的外國人還可申請永久居留，藉此留用優秀且成熟的外國技術人才，在最短時間內補充台灣所需人力。

勞動部長許銘春表示，今年15歲至64歲的工作人口約為1630萬人，到2070年將降為776萬人，少子化、高齡化、疫情衝擊導致移工進不來等因素導致產業缺工，「移工留才久用方案」就是要協助企業留下寶貴的中階人才，除了移工在台工作無年限限制、雇主不用繳就業安定費、轉任中階技術人才5年後即可申請永久居留，勞雇雙方都能安心。

雲林縣府勞青處長張世忠說，很多雇主包括製造業或家庭看護，得知有「移工留才久用方案」都很高興，好用、有能力的移工終於可以留用，但不知道如何申請，希望勞動部能擴大宣傳並簡化手續。

張世忠表示，雲林是農工大縣勞動力依舊非常欠缺，尤其是農業和營造業部分，農業雖有開放部分類別，但幅度仍不夠，盼中央再研議擴大或放寬門檻。

張世忠說，目前營造建築業極缺勞力工，以致工期常延後，墊高新屋房價，間接提高年輕人買房的困難度，是該研議放寬營造建築業引進外籍移工補足勞力的時候了。