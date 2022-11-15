民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議續燒，針對周刊再爆高虹安親簽虛報薪資單，高虹安15日回應，此事是「竹竿套菜刀」，強調請領名冊是每個立委辦公室，每月要請領費用時，都必須要簽的名冊，跟先前流出不知來源的這些excel檔，完全是兩碼子事。

高虹安表示，周刊所揭露親簽的請領名冊，真的是「竹竿套菜刀」，請領名冊是每個立委辦公室，每月要請領人事費時都必須要簽的名冊，所以這跟流出不知來源的excel檔，完全是兩碼子事，她也強調，她昨說沒有她的簽名，是指流出的excel檔。

至於吹哨者再爆高虹安把茶包、咖啡包打包帶走，高虹安則回應，立委辦公室不只國會還有地方服務處，所以其實在相關的供應，不管是網路或印表機、主機等等，在國會辦公室還有地方服務處都有共用情況。

高虹安說，吹哨者可能是不太熟悉立法院的運作，才會講說國會辦公室的東西只能留在國會，這樣的觀念是絕對錯誤。高虹安也說，「我想這位助理，我們大概也知道是怎麼樣的助理，可能在我們這邊時間也不是太久，所以不清楚這樣的運作。」