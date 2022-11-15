到2022年11月15日，世界人口預計將達到80億，這是人類發展的一個里程碑。這種前所未有的增長是由於公共衛生、營養、個人衛生和醫學的改善導致人類壽命逐漸延長。人口上升也包含一些國家生育率居高不下的結果 雖然全球人口從70億增長到80億人只用了12年，但到2037年達到90億大約需要 15 年，這表明全球人口的總體增長率正在放緩。

據聯合國官方網站15日報導，生育率最高的國家往往是人均收入最低的國家。因此，隨著時間的推移，全球人口增長越來越集中在世界上最貧窮的國家，其中大部分位於撒哈拉以南非洲。在這些國家，持續快速的人口增長可能會阻礙永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDG）的實現，聯合國認為永續發展目標仍然是世界上通向幸福和健康未來的最佳途徑。

The world’s population is set to hit 8 billion on Tuesday, according to UN estimates. https://t.co/p5s3rRRNmW — Forbes (@Forbes) November 14, 2022

儘管人口增長放大了經濟發展對環境的影響，但人均收入的增加是不可持續的生產和消費模式的主要驅動力。人均物質資源消耗量和溫室氣體排放量最高的國家往往是人均收入較高的國家，反而不是人口增長較快的國家。

實現《巴黎協定》限制全球溫度上升的目標，同時實現永續發展目標，關鍵取決於遏制不可持續性的生產和消費模式。然而，幾十年來人口增長放緩可能有助於減輕本世紀下半葉環境破壞的積累。