日本前桌球甜心福原愛與江宏傑本是羨煞眾人的銀幕夫妻檔，在2021年被爆出婚姻觸礁，隨即與橫濱男同遊開房鬧得滿城風雨，同年7月宣布離婚，沒多久就和同樣離婚了的橫濱男交往；不久前橫濱男前妻指控福原愛是小三，提告求償上千萬，今（15）日福原愛硬起來發聲明，「不存在破壞原告婚姻的事實」，而前妻也已撤告。

福原愛與江宏傑去年宣布離婚後，同年底就傳出與橫濱男正式交往，更有一說是橫濱男為了她與妻子離婚，福原愛也被冠上「小三」稱號；而日媒《週刊文春》先前爆料，橫濱男前妻8月5日向福原愛提告，訴狀內容提到要求償1100萬日幣（約新台幣240萬元），其中包含因不忠造成的外遇精神撫慰金和離婚後的傷感撫慰金。

橫濱男前妻認定福原愛明知橫濱男已婚卻關係曖昧，甚至邀請對方到住處私會，還公開福原愛寫給橫濱男的情書，作為婚外情證據；不過，全案結局竟然大翻盤，福原愛今日在微博發聲明，表示一切都是誤會，橫濱男前妻也在今日撤銷告訴。

據福原愛聲明內容，近日雙方在經過事實確認過程，發現橫濱男前妻是基於不完全了解事實產生誤解，才會對福原愛提告，強調「並不存在破壞原告婚姻的事實」，變相替福原愛證明她不是小三；另外福原愛也硬起來喊話，今後若有關於此事對橫濱男前妻或她的不實言論，將採取必要的法律措施。