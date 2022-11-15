工研院以AI巡檢漏水技術，協助花東地震後的自來水管洩漏檢測，共正確查出25處水管洩漏點，降低誤開挖的人力與時間成本，加快管線搶修效率。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

AI抓漏只要3秒。工研院開發全球首創智慧管網行動洩漏快篩預警系統，在918花東地震後立即提供3套設備，協助台灣自來水公司快速查出災區27處供水管線異常，其中25處診斷正確，辨識準確率高達92.5％，降低誤開挖的人力與時間成本，協助災區加快搶修管線效率。此外，工研院也將系統應用於中興院區，抓漏修復後省下97％的漏水量。

隨著城市發展不斷擴張，水管布建及智能檢測需求也日益攀升，經濟部技術處根據國外研究調查報告指出，2027年全球水管線洩漏檢測市場將達到31億美元。為此技術處支持工研院開發智慧管網行動洩漏快篩預警系統，推動智慧漏水音輔助辨識系統國產化

工研院材料與化工研究所所長李宗銘說，此項技術為全球首創結合本土化漏水診斷設備擷取現場動態音訊，透過AI人工智慧漏水音診斷模型，整合5G、AIOT資訊同步進行洩漏事件辨識與漏點定位，採面線點由大到小管網檢漏策略概念，快速精準管網洩漏定位技術，可應用於金屬、PVC等複合管道漏水檢測，藉由成功的實場驗證，加速檢測產業朝向智慧化發展。

該項系統工研院已與台灣自來水公司合作，3秒就能辨識水管發生洩漏，在桃竹苗地區有約300處的開挖驗證案例，有效避免缺水導致產能損失問題，並成功應用於工研院中興院區檢測，經檢漏修復後，從最高每日洩漏量886噸減少至26噸，相當於省了97％的水量，具有相當良好的成效。

日前花東地震發生後，當得知災區面臨地下水管破裂、無水可用，需要加速檢測水管洩漏處時，工研院團隊緊急派員前往花東援助。未來將進一步應用於廠區消防管線、廢水管線、工業管線（油氣）、瓦斯氣管等，聲波訊號強度相對高的高壓地下管線。

另外團隊也已與瑞士檢漏大廠GUTERMANN之台灣總代理金成科技簽署先期技術合作，整合其設備系統，協助我國搶進國際檢測市場。