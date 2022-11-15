南韓仁川13日舉行的亞洲七人橄欖球系列賽香港對南韓的決賽中，主辦單位誤將一首反修例示威歌曲，當作中國國歌播放。香港特首李家超表示不能接受，強烈反對和抗議，警方會調查事件。南韓英文媒體《韓國時報》引述主辦單位人員稱，要求所有隊伍提交國歌，但沒有收到港隊提交，工作人員於是在網路搜尋，在搜尋結果第一位下載歌曲，檔案以「香港」命名儲存。

這名工作人員又表示，主辦單位其後獲亞洲欖球總會通知，應以中國國歌代表香港隊，但工作人員未能刪除之前在網路上下載的歌曲，並傳送給負責播放的團隊，結果錯誤播出。

不過，根據港府周一凌晨2時38分發出的新聞稿，提到亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。政務司司長陳國基昨日約見南韓駐港總領事，新聞稿亦提到，亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向其提交的國歌錄音正確無誤。兩造說法明顯不同。

香港欖球總會回應，事件仍在調查中，不會進一步評論。