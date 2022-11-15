南投縣議員候選人曾振炎，涉嫌於今年10月間，以現金1萬元交付樁腳，向有投票權選民行賄，檢察官張姿倩訊後向法院聲請羈押，法院開羈押庭後，法官諭知25萬元交保，並且限制住居。

曾振炎已連任2屆縣議員，本屆選舉獲得7314票，是南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）第2高票，此次挑戰3連霸。

曾振炎因涉及詐領助理費，2020年經台中高分院依利用職務詐取財物罪，判處徒刑3年6月，他不服上訴，最高法院發回更審。

張姿倩指揮南投縣調查站、中部地區機動工作站、南投縣警局刑事警察大隊、南投警分局、刑事警察局電信偵查大隊偵查第2隊，偵辦曾振炎涉嫌現金賄選案，諭知樁腳交保3萬元，受賄選民訊後請回。

檢方指出，曾振炎於今年10月底，向選區有投票權的選民交付賄賂1萬元，除請求其投票支持外，並請該選民協助行賄其他有投票權人；查賄團隊持南投地方法院核發的搜索票，搜索3人共4處所，另通知6名選民到案，釐清案情。

台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲，指派主任檢察官李慶義，帶同4名檢察官進駐南投地檢署，以豐富的查賄實務經驗及法律見解，協助檢察官偵辦賄選相關案件。