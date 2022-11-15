大陸山東省泰安市15日中午發生銀行搶劫案，社交媒體上瘋傳民眾拍攝到劫案現場有大批警車與荷槍實彈警員，另外還有狙擊手帶槍登上高樓埋伏。消息指出，搶劫嫌犯已被警方控制，警方尚未透露案犯持何種武器行搶。

綜合陸媒報導，事件發生中午12時左右，大陸的中國銀行泰山支行傳出搶劫案，微博民眾拍的現場畫面有大批武警、特警持槍在銀行外包圍現場，與嫌犯進行對峙，交警也拉起封鎖線，撤離附近民眾。

銀行劫案現場畫面有大批武警、特警持槍在銀行外包圍現場，與嫌犯進行對峙。（圖／微博影片截圖）

據附近市民指出，下午1時許看到銀行附近來了不少警察，聽說有人搶銀行，沒多久後聽到一聲響，疑似是槍聲，「現場有不少人圍觀，附近道路也被封鎖」，並有一人被抬上救護車送走。

泰安公安局工作人員對媒體回應稱，搶劫案已派出員警前往處置，案犯是否持槍或刀械仍待證實。當地媒體《泰安日報》下午報導稱，警方成功處置一起銀行搶劫案件，但這篇文章很快被下架。

在暴力事件嚴格控管下，近年發生的搶劫銀行案件很少見諸媒體，不少網友表示，「這都什麼年代了還有人搶銀行」，「這是演習？還是演戲?膽子這麼大」、「現在還敢搶銀行嗎？當監控是擺設嘛？」