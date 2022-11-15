瑞士信貸已經開始裁員在亞洲的資深銀行主管職位，包括投資銀行和融資業務的三名總經理(managing directors)。

據彭博引述知情人士說法，被解雇的銀行家主管包括亞太地區的股票資本市場主管Johnson Chui，融資部門的Karen Yap，以及信評諮詢部門主管Eelin Tan。

據了解，離職者還包括澳洲的融資交易主管Kuvesh Pather，以及同一部門駐在新加坡的至少兩名銀行家，以及投資銀行和資本市場的兩名主管。

瑞信駐新加坡的發言人拒絕提出相關評論。

與此同時，據熟知內情人士透露，瑞信在南亞地區的私人銀行營運長Vik Bali也已離職。

在精簡組織方面，瑞信在周二正式公布，該行已經與阿波羅全球管理(Apollo Global Management)達成最終協議，將旗下的證券化商品部門(SPG；Securitized Products Group)，以及相關融資業務賣出。

瑞信沒有給出交易的價格，但是預計2023年中旬將完成交易，SPG的資產規模將從750億美元降至200億美元。

出售證券化商品部門是瑞信的重整計畫的一部分。瑞信希望透過重整計畫，降低投資銀行部門的風險，並釋出資金到該行核心業務。