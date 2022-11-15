CNBC報導，根據取得的一份內部通知，推特的新老闆、特斯拉執行長馬斯克周一向推特員工表示，作為薪酬計畫的一部分，他們可以繼續獲得公司的股票和選擇權，儘管推特已經不是上市公司。

馬斯克表示，該配股方案將類似於SpaceX實施的薪酬計畫。馬斯克同時也是SpaceX的執行長。SpaceX定期進行「二次發行」（secondary offering），作為讓長期股東出售股權的一種方式。此外，SpaceX員工每年配股兩次，分別在5月15日和11月15日。

馬斯克並告訴推特員工，擁有「特殊表現」的員工將獲得「特殊數量」的股票。

這位全球首富在10月28日完成440億美元收購推特的交易後，便風聲鶴唳展開多項變革，但隨之而來的風波也不斷。馬斯克一接任推特執行長職位後，便立刻進行大規模裁員，接下來有越來越多廣告商宣布暫停在該平台的支出，以及越來越多人對該平台的政策變化感到困惑。考量該平台上的仇恨言論和錯誤信息暴增，通用汽車、奧迪、福斯、通用磨坊（General Mills）、輝瑞、聯合航空等公司都宣布暫停在推特上打廣告。

馬斯克剛接手時，部分推特員工便擔心他會在關鍵的配股日之前急著裁掉員工。不過，在馬斯克展開大裁員之前，許多人都已經獲得其薪酬方案中的股票贈與。