合庫金(5880)旗下合作金庫銀行捷克布拉格代表人辦事處於當地時間11月14日正式開業營運，該辦事處是合庫海外的第26個據點，此次開業係由總經理林衍茂率員親赴捷克當地主持開幕儀式，現場冠蓋雲集，包括捷克參議院議長韋德齊等當地政要、官員、捷商及台商企業如緯創(3231)、金車、英業達(2356)、鴻海(2317)集團，與駐捷克台北經濟文化辦事處大使柯良叡等嘉賓都前來一同共襄盛舉。

合庫銀行近年著眼於捷克與我國經貿往來升溫及中東歐市場的潛在機會，且其位處歐洲中心地理位置，以觀光服務業及工業為兩大經濟支柱，連結了西歐主要消費國及發展中的中東歐市場，加上具有基礎建設優於其他東歐國家及薪資成本相對西歐國家低各項利基，目前規劃以布拉格辦事處作為開拓中東歐業務的前哨站，搭配位處西歐的比利時子行-臺灣聯合銀行，提供歐洲地區客戶完整的融資服務。

合庫金董事長雷仲達自上任以來，帶領合庫銀行邁向國際的腳步未曾停歇，即使於新冠疫情期間依舊致力於海外版圖的擴展，5年期間陸續設立6個海外營運據點，目前海外據點橫跨歐、美、亞、澳等四大洲，並秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由中小企業金融的專業經驗，深耕當地企業。

此次捷克布拉格代表人辦事處的成立，進一步將合庫海外版圖延伸至中東歐地區，可望為合庫銀行進一步完善全球金融服務網絡，打造永續經營利基。