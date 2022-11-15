國民黨前祕書長金溥聰16日將現身輔選，幫大安文山區議員候選人曾獻瑩站台，金溥聰說，曾獻瑩選情告急，決定力挺。

曾獻瑩昨天下午也親自邀請前總統馬英九為他加持，馬英九同意出席19日曾獻瑩的造勢活動，屆時金溥聰也會出現，馬金將合體推薦曾獻瑩。

台北市第六選區（大安、文山區）議員參選人大爆發，成為台北市最多人登記的一區，27人搶13席，競爭激烈。

雖然該區一向被視為藍營票倉，不過這次曾獻瑩脫黨參選，被認為極有可能稀釋藍票源。