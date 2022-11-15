隨著疫情解封、景氣回溫，各行各業開始大舉徵才。不過近日有網友發現，有一名餐飲業老闆抱怨請不到員工，但開出的條件、福利不是很好，原PO認為，餐飲業毛利率高，老闆還只想著壓榨勞工、宰顧客，「給香蕉然後說怎麼找不到人？」引發網友熱議。

原PO在Dcard發文分享3則案例，一位餐飲店老闆說不知道為什麼找不到人，職缺條件是月薪2.6萬、有三節獎金的職缺，月休6天、上班時間16時30分至23時，有沒有勞健保不知道；案例二是房務員月薪2.5萬多，「那我幹嘛不去搖手搖杯？」；案例三是論件計酬0元的人資實習生，讓原PO試想老闆心態狠酸，「沒錢的工作，讓你來工作是天大的恩賜，還敢要基本權利？」

原PO痛批，他真的很想問這些老闆，「如果換你自己或你的孩子，去領這種香蕉薪水，做這種高勞力、沒錢途的職業，你們真的會去嗎？」不看看自己手中的香蕉薪水，抱怨沒人來做卻只想引進廉價的外勞來台，原PO認為，餐飲業毛利率高，卻只想著壓榨勞工跟宰顧客，「如果你們把你們獲利的10%拿來給薪水，害怕找不到人？」

對此，許多網友紛紛回應，「我媽台南開小吃店，正職員工月休6天，薪水44000，算不上高，但服務業算還行，真的一堆老闆只想壓很低再來唉請不到人，我只能說活該」、「我媽以前是做生意一樣抱怨難請人，但開的薪水根本不怎樣，1個月才3萬月休2天而已，工時也要8小時環境又很熱，還抱怨現在的人很愛休假，那種薪水最好請得到人？」