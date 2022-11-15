盛弘（8403）前三季營運亮麗，EPS交出2.78元佳績。董事長楊弘仁表示，旗下小金雞「敏盛智醫城」正加緊籌備中，力拚明年首季啟動營運，投資效益將開始展現。

營運表現亮麗的盛弘，在健康管理部以及躍獅連鎖藥局業務穩定保持水準下，第三季歸屬母公司稅後淨利1.14億元，分別較去年同期成長12.29％及174.29％，EPS0.95元；累計前三季歸屬母公司稅後淨利3.33億元，年增150.13％；EPS2.78元。

盛弘近年構建盛雲電商平台，並陸續併購躍獅藥局、哈佛健檢，完成了集團大健康生態系布局，子公司對集團營運貢獻也逐年提高。今年盛弘更斥資近12億元買下桃園翰品酒店，保留原先飯店的裝潢，改造成台灣的創新醫療場域「敏盛智醫城」，提供亞健康族群入住、體驗一站式的醫療服務。

楊弘仁表示，敏盛智醫城主要任務是把敏盛總院區的現有業務分開，地處桃園市蛋黃區的智醫城以門診、社區與保健為主，而醫院則能做好急重症品質。

敏盛智醫城一號館的規劃，低樓層主要是健康管理和醫療場域，中高樓層則維持旅館使用，二號館的1樓規劃為佔地超過百坪的躍獅智慧藥局，並有運動復健中心、復健科和照護中心。

楊弘仁說，盛弘一直扮演資源整合者的角色，以創新的服務有效協助醫藥機構提升競爭力。「敏盛智醫城」結合歐美醫療系統新概念Medical Mall與台灣的資通訊強項，將是以購物中心模式提供綜合性醫療健康服務的Smart Medical Mall，更將邀集生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界進駐，為民眾帶來前所未有的醫療健康照護體驗。各項服務陸續展開之後，預期「敏盛智醫城」的投資效益可於明年開始展現。