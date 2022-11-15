富邦金併日盛金，成為第一個金金併的成功案例。惠譽國際信用評等機構據此，15日調升日盛國際商業銀行（日盛銀）和日盛證券股（日盛證）的長期發行人違約評等，由’BBB-‘調升至’BBB+’，並解除其正面觀察狀態，評等展望穩定。此外，日盛銀與日盛證的長期國內評等由’A（twn）'調升至'AA-（twn）'，評等展望穩定。

惠譽指出，此次評等調升主要是受到來自新的母公司，即富邦金融控股（富邦金）的股東支援所驅動。估計在完成併購後，在必要時對其子公司（日盛銀與日盛證)提供重大支援的可能性高。

惠譽同時就日盛銀的個別實力評等（VR）由’bbb-'調升至'bbb'，反映惠譽認為其併入富邦金後將提升該行的商業概況分數。

此外，日盛金融控股於2022年11月11日與富邦金合併後，將不復存在，惠譽此次亦撤銷所有日盛金的評等。未來，日盛銀與日盛證正式分別與台北富邦商業銀行（北富銀）以及富邦綜合證券股份有限公司（富邦證）合併後，惠譽預期將發生於2023年，惠譽亦將撤銷其所有評等。