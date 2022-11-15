財團法人新北市啟玉社會福利慈善基金會捐贈新店警分局警用反光背心500件和LED閃光肩燈500組，今日辦理捐贈活動，新店警分局長余昭俊表示，感謝基金會長期的支持，同仁將帶著基金會送來的愛心，繼續服務轄區內的居民。

公益捐贈活動今日下午2時許於新店分局辦理，基金會董事長林淑敏表示，有感於警察人員保護人民生命財產安全，經常處於危險環境，故在向警方了解需求後，為增加警察人員執勤時的安全性與便利性，故捐贈新店警分局警用反光背心500件和LED閃光肩燈500組，藉以拋磚引玉，呼籲大眾體恤和重視警察人身安全，保障警察人員安全就是保障民眾的安全。

余昭俊特別表示，感謝基金會對於新店警長期的支持，同仁們將帶著基金會送來的愛心，繼續為轄區內的居民服務；最後新店警分局也回贈感謝狀與警察寶寶紀念品予基金會，感謝他們對於社會公益的付出與警察的支持。