Rita的古裝扮相十分英氣。（艾迪昇傳播提供）

Rita(右)的〈緣起〉MV拍得如夢似幻。（艾迪昇傳播提供）

Rita在〈緣起〉MV挑戰反串男裝，傳達愛情不分男女的多元性別意涵。MV描繪一對情深緣淺的前世戀人，今生卻以同為女子的身分重逢，譜出淒美愛情故事。Rita表示，「一開始在配唱時，我就認為這是一位古代俠士的感情觀，所以演唱時會特意多一份英氣的唱腔。」還特意訂做一套男子古裝，試裝後才成功說服導演。

拍MV當天，Rita套上古代男裝亮相，頗有電影中「東方不敗」神韻，其中一幕她抬腳跨在石頭上，悠然吹奏笛子的神情，工作人員被她的man樣嚇到，猛問她：「妳走路、表情怎麼變那麼男人。」她甚至下戲換回平時裝扮仍沒回過神，被朋友提醒「腿合起來啦！打開開很難看」。

Rita透露，由於哀傷的情緒持續太久、太難熬，一度懷疑自己是不是深櫃的女同志，和自己內心征戰了3天，才豁然開朗，原來她是傷感和自己塑造出的深情男子告別，「這種感覺很難以形容，我將自己欣賞的男性特質，投射到了我扮演的角色，下戲了，也跟他告別了」，她苦笑表示，彷彿經歷了一場痛苦的失戀一樣。

Rita解釋這支MV蘊含著包容與關愛，也想藉MV結尾，2個女生在街頭眼神交錯的畫面，傳達性別多元、愛是平等的概念，「有時候男跟男的就是會對上眼，女生和女生也沒有原因就會在一起，說不定他們就是三世的情緣呀」。還透露自己的好姊妹有天突然說要結婚了，對象是另一位女生，她開心到尖叫：「我當然能接受，愛是自由的，不該被任何枷鎖給禁錮住，衷心祝福我的好姊妹。」