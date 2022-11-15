選罷法規定的民調封關期限就在明天，民進黨新北市議員賴秋媚今（15）日發布新聞稿痛批各式民調操弄選舉，她指出，目前坊間各種假民調、假消息與告急牌充斥選區，許多選情穩定的候選人也大喊「搶救落選頭」打告急牌，造成選民認知混亂並且影響投票意願，而調查數據的真實性更備受質疑。

賴秋媚表示，近期民調的準確度已經受到各種假民調與耳語的渲染，不僅失真更容易讓選民產生懷疑，不如最初黨內初選民調來的準確與完整。賴秋媚指出，今年5月時，民進黨委託3家民調公司針對林口、五股、泰山進行民調，並以此作為黨內提名依據，但因民調成績不如黨內新人有爆發力與宣傳能量，僅能勉強通過初選獲得提名。

不過選戰已到最後關頭，選情仍然十分艱困，排名在第4名左右，因為缺乏派系支援，更沒有黨內大咖陪同掃街，在選情處於困境之時，只能靠自己一步一腳印繼續爭取選民的認同與支持。

賴秋媚認為，現階段的民調背後充滿選舉操弄的影子，完整性與真實性已經難以令人信服。因此她呼籲，黨內同志應該團結合作，藉由男女配票將選票衝到最大化，團結民進黨的力量，特別在新移居人口較多的林口地區，才能掌握最後勝利。

賴秋媚也呼籲選民，切勿受到假民調及各式耳語影響，一般的落選頭往往都是民調前段班，只有最穩定才是最危險的。