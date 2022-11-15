縣長徐耀昌展示新書。（李京昇攝）

苗栗縣長徐耀昌8年施政專書舉行新書發表會。（李京昇攝）

苗栗縣長徐耀昌上任以來，以「創新、求變、接地氣」精神，帶領縣府團隊以穩健腳步解決負債問題，同時以最小的經費展現最大成效，執政8年期間戮力招商引資，推動民眾有感政策，並以慢城、慢魚吸引全台遊客到苗栗休閒旅遊。15日縣長徐耀昌發表「苗栗慢哲學」8年施政專書，向鄉親報告各項有感施政。

縣府為讓各界及所有鄉親好朋友更清楚了解縣府團隊8年來的努力成果，由天下雜誌彙編，費時1年時間籌備的8年縣政成果全紀錄「苗栗慢哲學」施政專書15日誕生，不僅記錄縣府團隊8年來的施政成效，同時也加入在地意見領袖及各政策關係人的意見反饋，以全方位的視角報告8年來的施政成果，感謝鄉親一直以來對縣政的支持和協助；施政專書印製1000冊，發放圖書館等地，讓鄉親一同見證豐碩的縣政成果。

苗栗縣政府8年施政專書新書發表會集結各產業協會的嘉賓共襄盛舉，並在華山文創品牌長劉冠吟開場下，邀請縣長徐耀昌與盛興365青年創業基地負責人童正一、中山168青年創業基地負責人莊雅婷、海洋青年創業基地進駐團隊蔡岳達，座談近年青年創業的心得與想法。

天下雜誌總監文仲瑄表示，22縣市中會面對最艱困挑戰的首長就是苗栗，財政窘迫導致網路上出現許多對苗栗不友善的評論，而縣長徐耀昌帶領團隊兢兢業業突破困境所努力的施政成果，都收錄在這本超過10萬字、300頁的皇皇鉅著，而要有如此豐碩的成果，關鍵就在於將步調慢下來的「慢哲學」。

文仲瑄強調，與其跟其他縣市攀比，不如回頭審視在地民眾真正的需求，每一項建設與政策，都是深思熟慮之後才執行，因此在這8年來可以看到苗栗進步，就是因為有位最了解在地、最接地氣的縣長，充分發揮苗栗自然人文條件獨具的魅力，更是實在的將社福、建設做好，不過度開發自然環境，自然會產生綜效，帶動青年返鄉，吸引企業投資目光，期待未來能延續這些慢哲學經驗，讓苗栗未來更加美好。

縣長徐耀昌表示，上任之初縣庫空空，負債高達676億元，連員工薪水都發不出來，但在負債累累的情況下，縣府團隊省吃儉用、開源節流，能發揮專業達成「建設年年大躍進」、「歲計年年有賸餘」的目標，真的不容易；尤其8年來，減債即將突破90億元，累計招商金額約高達1兆160億元，創造超過3萬6000個工作機會。

徐耀昌說，以打造城鎮之心，優化各項城鄉基礎建設，全面提升縣民生活品質，尤其許多重大公共建設都能得到中央獎項，拿下金路獎、金擘獎、馬路好行獎等優異成績；並也推動國際雙慢城及國際慢魚運動，首創三義舊山線鐵道自行車，讓世界看見苗栗，近年歷次連續假期，苗栗縣旅宿業訂房率均名列全國前茅。另，依據行政院主計總處的調查，各縣市平均薪資苗栗縣排名全國第5名。

徐耀昌強調，8年的紮根築底，終於讓「觀光科技大縣」的願景逐步實現，而所謂慢就是快，與縣府團隊以穩健的步伐，創造苗栗不凡的價值，歡迎大家一起來見證苗栗的蛻變與成長。