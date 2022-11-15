六福(2705)旅遊集團受惠暑期旺季及國旅補助助攻，2022年第三季營運顯著由虧轉盈，本業獲利登近8年高點，稅後淨利0.39億元、每股盈餘（EPS）0.21元，累計前三季稅後虧損降至近4年同期低點，每股虧損1.84元。

六福第三季合併營收5.94億元，季增達2.02倍、年增達1.61倍，創近2年高點。營業利益0.5億元，較第二季及去年同期虧損2.04億元、1.85億元大幅轉盈，創近8年高點。稅後淨利0.39億元、每股盈餘0.21元，分創近8年、近11年同期高點。

觀察六福第三季主要業務，遊樂園營收2.25億元，季增達3.13倍、年增達2.55倍。住房營收1.64億元，季增達2.04倍、年增達1.2倍。餐飲營收1.49億元，季增達1.91倍、年增達2.1倍，其他營收0.55億元，季增達50.34％、年增達33.26％。

隨著國內疫情趨穩，在暑期旺季配合悠遊國旅補助帶動，民眾消費信心回籠使六福旅遊集團旗下各單位第三季表現亮眼。據觀光局統計，六福村主題遊樂園7、8月入園人次分別達17.46萬、24.03萬人次，較去年同期三級警戒時期大增達16倍及1.68倍。

累計六福前三季合併營收11.1億元、年增達48.16％，營業虧損2.55億元，但虧損年減達51.77％，為近4年最佳。雖然因補助減少致使業外虧損增加，稅後虧損3.52億元，虧損幅度年減達35.87％，每股虧損1.84元。

其中，六福前三季遊樂園營收3.5億元、年增達88.4％，客房營收3.14億元、年增32.77％，餐飲營收3.03億元、年增達54.7％，其他營收1.41億元、年增8.93％。

雖然時序步入淡季，但在六福村萬聖節活動墓碑鎮慶典、關西六福莊親子住房專案、台北六福萬怡酒店住房及餐飲優惠專案帶動下，六福10月自結合併營收1.98億元，月增達45.47％、年增達43.38％。累計前10月合併營收13.04億元、年增達47.66％，營收表現有撐。

展望後市，六福村萬聖墓碑鎮活動將於20日落幕，關西六福莊至年底續推「Let’s Chill下課後」學生限定住房方案，吸引年輕客群。同時，台北六福萬怡酒店攜手六福居公寓式酒店推出雙11快閃住房專案，力拚在淡季維持營運動能。

同時，看準明年春節連假長達10天，走春圍爐聚餐需求更為旺盛，六福對此推出2款圍爐盛宴、六款冷凍年菜單品，希望滿足不同顧客需求，即日起至年底預購完成預訂付款，可享早鳥85折起優惠，積極搶攻年菜外帶商機，增添營運成長動能。