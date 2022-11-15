根據路透社查訪，菲律賓央行17日可能一次就會將利率大幅調高75個基本點，同時，印尼央行也會調升50個基本點來力抗通膨。

若印尼再度升息兩碼，就已經是從今年下半年開始啟動升息周期後，連續第3次都升兩碼，且利率將上看5.25%。印尼10月通膨雖降至5.71%，但已連續5個月都在目標範圍2%至4%以上。

上季，印尼GDP曾創一年多新高，專家學者認為，印尼有經濟成長優勢，故當地央行要升息的話會比較沒有顧慮。因此，一次調升兩碼是很有可能的。今年到目前為止，印尼央行已將利率上調125個基本點。

至於匯率方面，印尼盾兌美元今年迄今貶值約9%。但相較其它亞洲國家，印尼盾已表現較優。此外，印尼9月貿易順差超乎預期，高達49.9億美元，全拜大宗商品價格大漲所致。

至於菲律賓，因10月通膨大增7.7%，遠高於當地央行2%至4%容忍值，且預計聯準會還會升息，故可能繼續調升利率，並可能會升到2009年3月以來最高位置。

匯銀人士指出，菲國猛力大升之下，與美國之間將維持100個基本點的利差，有助於在目前處於嚴重經常帳赤字中的菲律賓，穩定菲幣披索兌換美元的匯率。菲國10月核心消費者通膨大增5.9%之後，升息3碼或許可抑制需求與降低通膨。

自5月以來，菲律賓基本利率已經上調225個基本點。市場預估，到了明年第1季結束，菲國終端利率可能從目前4.25%再增至5.75%。不過，雖然連續升息，菲幣披索仍是幾個亞洲新興市場中，幾個表現較差的貨幣之一。