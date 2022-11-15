中華航空推展永續環保成果再獲國家級肯定，今日榮獲第4屆國家企業環保獎最高殊榮的巨擘獎，評比項目包括環境政策與管理、能資源節用貢獻、污染防治減量成效及環境參與，為國內運輸服務業唯一獲獎企業。華航總部園區行政中心大樓也因節能績效顯著，獲內政部延續「鑽石級」綠建築標章。

國家企業環保獎評選包含企業整體環境管理作業、落實企業社會責任、推動綠色供應鏈、綠色採購、能資源節用、污染防治等項目，企業繳交書面初選資料後進行2階段複選評比，再由評審委員實地走訪企業勘查，華航深獲評審團各面向肯定，最終於83家企業中脫穎而出。行政院環保署今舉辦第4屆「國家企業環保獎」頒獎典禮，華航榮獲最高殊榮巨擘獎，由資深副總經理賴銘輝出席受獎。

華航表示，近年來全球在新冠疫情籠罩之下，航空業經營實屬不易，公司仍堅持ESG永續發展及環境保護的企業理念，持續響應國際環保永續趨勢及國家政策，宣示2050年「淨零碳排放」及11項環保永續發展SDG短中長期目標，每年持續落實高達70多項的環保節能KPI，近期也自主推動地面作業於2030年使用10％再生能源的目標。

因應氣候風險，華航已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露（TCFD）獨立報告書，並持續推動新機隊引進飛渡添加永續燃油（SAF），也在今年參與天合聯盟（SkyTeam）永續飛行挑戰，推出台灣第一個永續示範航班，實踐環保再生材質的客艙服務用品、低碳餐點及剩食管理等作為，華航同時響應國際生物多樣性保育，不僅簽署國際禁運非法野生動植物倡議，也訂定台灣服務業首份「森林暨生物多樣性保育承諾」等。

華航強調，公司力行「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等4大節油策略，機隊節油績效名列全球績優行列，亦持續以創新思維優化作業流程，強化地面節能減碳，並以友善環保為己任，積極落實永續供應鏈管理。