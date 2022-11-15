美國對俄羅斯軍事供應鏈祭出最新制裁，名單包括台灣銳元科技。經濟部今天說明，該公司為俄籍人士在台設立的一人公司，早已掌握其將具軍事應用的半導體銷俄情事，並與財政部合作加強管制。

美國國務院、財政部今天對俄羅斯軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司。據美方資料，位於台北內湖的銳元科技有限公司（Sharp Edge Engineering Inc.）成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。

經濟部今天發布新聞稿說明，銳元科技為俄國籍人士在台設立的一人公司，貿易局在今年中已掌握該公司將具有軍事應用的半導體銷往俄國的情事，並與財政部關務署合作對其加強相關管制。

對於銳元科技的同一俄籍代表人在台設立另家公司，經濟部說明貿易局也會併同注意，防堵其出口軍商兩用貨品，作為侵略使用。

經濟部強調，台灣身為國際自由民主陣營成員，自俄羅斯入侵烏克蘭後，就配合國際盟友加強對俄出口管制，經濟部於3月1日宣布針對「瓦聖納協議」（The Wassenaar Arrangement）規範的軍商兩用貨品，對銷往俄羅斯的出口許可採「從嚴審查」。

後續經濟部在今年4月6日公告「輸往俄羅斯高科技貨品清單」57項，擴大對俄國出口管制。

經濟部指出，在與財政部等單位密切協調合作，以及國內主要高科技業者配合下，相關出口管制措施已避免高科技貨品銷往俄羅斯幫助其軍工產業發展與武器生產。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中說明，台灣作為國際社會民主陣營負責任成員，對俄羅斯違反聯合國憲章入侵烏克蘭，台灣配合國際社會的決議，在今年2月25號宣布加入對俄羅斯經濟制裁。

歐江安說明，對俄羅斯供應工業軍事貨品的調查，是屬於經濟部的業管範圍，若需要外交部協助配合，外交部樂願配合辦理，來落實國際間制裁俄羅斯的相關措施。