美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）批露，已買進價值超過41億美元的台積電股票。台積電表示，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積電股票的投資人。

路透社報導，波克夏海瑟威在向監管機構提交的申報文件中，說明其在截至9月30日對在美上市公司的股權投資，波克夏海瑟威稱如今持有約6010萬股台積電的美國存託憑證（ADR），價值超過41億美元（約台幣1280億元）。

消息一出，激勵台積電今天股價開高走高，終場收在480元，大漲35元，單日上漲金額創2020年7月28日以來新高，漲幅達7.86%。

對於波克夏海瑟威投資買進ADR一事，台積電表示，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積電股票的投資人。

新光投信董事長劉坤錫說，波克夏海瑟威是於7月至9月期間買進台積電ADR，實際成交價格無法得知，且至今已超過1個月時間，台積電股價也已自波段低點370元，彈升110元，反彈幅度已近3成，投資人追價審慎為宜。

劉坤錫表示，當股市下跌過程中，投資人心態往往會更趨悲觀，而股票的價值卻經常在下跌中、市場籠罩保守氣氛中浮現，波克夏海瑟威買進台積電ADR又是一個例子。（編輯：楊凱翔）1111115