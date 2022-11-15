板橋警分局信義所警員許昆崎火速通報執勤同仁，在5分鐘內就尋獲男童。（板橋警分局提供／李奇叡新北傳真）

新北市歡樂耶誕城近日開城，一名家住台中單親的謝姓父親13日晚間7時許帶著2位孩童到板橋參觀，不料其中9歲男童不慎走失，板橋警分局信義所警員許昆崎火速通報執勤同仁，在5分鐘內就尋獲男童。

警方表示，當時男童正在府中商圈展區內，由於參觀主燈區巨萌北極熊人潮眾多，一時不知去向，讓謝男十分慌張地跑向位在中山路與重慶路口執勤的信義所警員許昆崎求救，許姓員警先詢問男童衣著特徵，再上傳板橋警分局LINE群組，並通報各路口執勤同仁加強注意該名走丟男童。

隨後在另一路口進行交通疏導的勤務警員徐良諭，於距離100公尺外的地點發現男童，經確認後立即通知謝男到場領回，謝男再三感謝員警及時的協助與幫忙，才能夠在走失的短短5分鐘內，順利尋回小男孩。

板橋警分局呼籲，由於本次耶誕城活動期間長達53天，參觀的人潮眾多，若是有家人結伴出遊或是有攜帶孩童者，務必將孩童看顧好，並隨時注意人潮動向，若是遇到緊急狀況，切勿驚慌且避免推擠，冷靜保護自身安全，才能夠有效避免踩踏狀況發生。